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Пашинян объявил о надежде на безвизовый режим с ЕС с 2029 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на либерализацию визового режима с Евросоюзом с 2029 года.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я говорил, что наша задача — достичь этого в течение двух лет. Надеюсь, что с 2029 года это станет возможным», — сказал Пашинян на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Ереване в четверг.

Он отметил, что Армения и ЕС тесно работают в этом направлении.

Глава ЕК прибыла в Ереван для переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном в рамках турне по Южному Кавказу. Кроме Армении, она также посетила Азербайджан.

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