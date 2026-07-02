Пашинян объявил о надежде на безвизовый режим с ЕС с 2029 года

«Я говорил, что наша задача — достичь этого в течение двух лет. Надеюсь, что с 2029 года это станет возможным», — сказал Пашинян на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Ереване в четверг.
Он отметил, что Армения и ЕС тесно работают в этом направлении.
Глава ЕК прибыла в Ереван для переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном в рамках турне по Южному Кавказу. Кроме Армении, она также посетила Азербайджан.
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