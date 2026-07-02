Пашинян заявил об отсутствии намерений создавать кризис с Россией

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и РФ. Мы действуем в рамках интересов нашей страны», — сказал Пашинян.
Как уточнил армянский премьер, власти республики не игнорируют интересы ни одного из партнеров, однако не могут ставить их выше собственных национальных интересов.
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