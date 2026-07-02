Путин встретится с губернатором Калининградской области

Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин работает в Кремле. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина «день рабочих встреч».
«В продолжение вчерашней темы, которая поднималась на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, остался и будет докладывать президенту уже по конкретным вопросам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных», — пояснил Песков.
Напомним, что Беспрозванных был в числе участников оперативного совещания президента. Также в нем принял участие полпред президента в СЗФО Игорь Руденя. Темой совещания были вопросы социально-экономического развития Калининградской области.