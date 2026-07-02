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Путин встретится с губернатором Калининградской области

Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин работает в Кремле. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина «день рабочих встреч».

Источник: Российская газета

Сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин работает в Кремле. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина «день рабочих встреч».

«В продолжение вчерашней темы, которая поднималась на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, остался и будет докладывать президенту уже по конкретным вопросам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных», — пояснил Песков.

Напомним, что Беспрозванных был в числе участников оперативного совещания президента. Также в нем принял участие полпред президента в СЗФО Игорь Руденя. Темой совещания были вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

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