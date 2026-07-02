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Рютте заявил об отсутствии перспектив вступления Украины в НАТО

Марк Рютте сообщил, что в настоящее время Украина не может рассчитывать на вступление в НАТО, так как ключевые члены альянса, включая США и Германию, выступают против.

Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в настоящее время Украина не имеет перспектив вступления в Североатлантический альянс. Как заявил Рютте в интервью немецкому изданию Handelsblatt, «единогласной поддержки сейчас нет, а она необходима для полноценного вступления. США, а также Германия и другие страны-члены (НАТО) против вступления Украины, в данный момент перспектив нет».

В мае бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением принять Украину в альянс по модели, которая применялась в 1955 году в отношении Западной Германии.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу безопасности России. Он отмечал, что данная угроза послужила одной из причин начала специальной военной операции.

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