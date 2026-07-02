Президент Беларуси направляется из Индонезии с визитом в Мьянму

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направляется с визитом в Мьянму, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Официальный визит в Индонезию завершен. А большая азиатская командировка продолжается… На очереди — Мьянма», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Республику Союз Мьянма будет рабочий визит.
«2 июля состоится встреча главы белорусского государства с президентом страны Мин Аун Хлайном», — пишет «Пул Первого».
Планируется, что главы двух стран проведут встречу в формате «один на один» для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. Будут обсуждены темы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям.
Уточняется, что план совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026 — 2028 годов.
Большая командировка.
В пятницу 26 июня белорусский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию. Встреча глав двух государств состоялась в формате «тет-а-тет» в резиденции Владимира Путина на Валдае.
После двухдневных переговоров в РФ президент Беларуси посетил КНР, там прошли переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
30 июня глава белорусского государства направился в Индонезию, где состоялась встреча с президентом страны Прабово Субианто.
По словам пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт, всего во время большой азиатской командировки главе государства предстоит пролететь около 25 тысяч километров.