Президент Беларуси направляется из Индонезии с визитом в Мьянму

Планируется, что главы двух стран проведут встречу в формате «один на один» для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. Будут обсуждены темы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям.