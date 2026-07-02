Система антидронового взаимодействия хорошо работает

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донбассе создали систему взаимодействия между подразделениями и мобильными огневыми группами, которая позволяет обнаруживать и противодействовать практически каждому ударному беспилотнику ВСУ.
Об этом рассказал оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда «Русь» Добровольческого корпуса с позывным «Слово».
«Каждый сектор разделен, у каждого подразделения своя задача, своя зона ответственности. То есть ни одно беспилотное летающее средство не может пройти и остаться незамеченным», — рассказал «Слово».
Боец подчеркнул, что помимо визуального наблюдения и контроля российские используются всевозможные радиотехнические приспособления и радиолокационные станции. Все это в комплексе позволяет расчетам мобильных огневых групп «Южной» группировки войск знать о приближении украинских БПЛА и понимать, с какого направления будет пролет.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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