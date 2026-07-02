Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система антидронового взаимодействия хорошо работает

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донбассе создали систему взаимодействия между подразделениями и мобильными огневыми группами, которая позволяет обнаруживать и противодействовать практически каждому ударному беспилотнику ВСУ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донбассе создали систему взаимодействия между подразделениями и мобильными огневыми группами, которая позволяет обнаруживать и противодействовать практически каждому ударному беспилотнику ВСУ.

Об этом рассказал оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда «Русь» Добровольческого корпуса с позывным «Слово».

«Каждый сектор разделен, у каждого подразделения своя задача, своя зона ответственности. То есть ни одно беспилотное летающее средство не может пройти и остаться незамеченным», — рассказал «Слово».

Боец подчеркнул, что помимо визуального наблюдения и контроля российские используются всевозможные радиотехнические приспособления и радиолокационные станции. Все это в комплексе позволяет расчетам мобильных огневых групп «Южной» группировки войск знать о приближении украинских БПЛА и понимать, с какого направления будет пролет.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше