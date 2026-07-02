Эксперт оценил шансы участия Путина в саммите G20

По мнению эксперта, шансы личного участия российского президента на саммите Большой двадцатки в Майами равны нулю.
Конечно, иногда в мировой политике чудеса случаются. Но чтобы это произошло применительно к данному случаю, должны произойти изменения, которые невозможно предвидеть в настоящее время.
Собеседник Новостей Mail не исключает, что в качестве знака готовности к конструктивному диалогу с Дональдом Трампом, российский президент может обратиться к участникам саммита Двадцатки онлайн.
Эксперт напоминает, что Владимир Путин участвовал в саммитах Двадцатки 12 раз, как занимая пост президента России, так и в 2008—2011 годах, когда был главой российского правительства. Последний раз Путин принял участие в заседаниях саммита в режиме онлайн в 2021 году, а после этого данную миссию по его поручению выполняли министр иностранных дел Сергей Лавров (2022−2024 гг.) и замруководителя администрации президента России Максим Орешкин.
Ткаченко отмечает, что реальную дисфункцию Двадцатка продемонстрировала после начала СВО, поскольку декларации на этом форуме либо принимаются единогласно, либо не принимаются вообще — их заменяют заявления государства, выполняющего функции председателя.
Однако сам формат G20, по мнению эксперта, утратил свою эффективность еще до начала украинских событий.
Уже полтора десятилетия Двадцатка не производит на свет ничего, кроме деклараций «за все хорошее и против всего плохого», за которыми никакие коллективные действия не следуют.
Саммиты G20 уже давно не являются рабочим инструментом в решении глобальных проблем современности, уверен Ткаченко.
После того, как в 2008—2009 годах страны Двадцатки договорились о взаимном отказе от торговых войн, конкурентных девальваций национальных валют, а также договорились о сохранении сложившейся финансовой системы, никаких практически значимых решений они не приняли.
Глобализация, временно объединившая в 1990—2000-е годы большинство экономик планеты, сейчас сменилась фрагментацией, строительством региональных военных и торгово-экономических блоков, поясняет эксперт. Практически прекратились разговоры о «четвертом энергетическом переходе» и снижении выбросов парниковых газов.
Глобальная повестка, прежде составлявшая основную часть дискуссий лидеров государств Большой двадцатки, попросту испарилась. Ежегодные саммиты G20 превратились в марафон двусторонних встреч лидеров отдельных государств или региональных объединений (БРИКС, ЕС и других).
Ранее шерпа России в G20 Денис Агафонов рассказал, что вопрос участия Владимира Путина в саммите Группы двадцати будет решаться ближе к дате проведения мероприятия. Он отметил, что это влияют разные факторы. Напомним, что саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами с 14 по 15 декабря.