Эксперт оценил шансы участия Путина в саммите G20

Эксперт напоминает, что Владимир Путин участвовал в саммитах Двадцатки 12 раз, как занимая пост президента России, так и в 2008—2011 годах, когда был главой российского правительства. Последний раз Путин принял участие в заседаниях саммита в режиме онлайн в 2021 году, а после этого данную миссию по его поручению выполняли министр иностранных дел Сергей Лавров (2022−2024 гг.) и замруководителя администрации президента России Максим Орешкин.