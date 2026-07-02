Полковник Ходаренок: удар по Киеву стал ответом на 40-дневную операцию Зеленского

Российские войска нанесли по Киеву и другим регионам Украины удар возмездия. Были поражены военно-промышленные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса и инфраструктура военных аэродромов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, город подвергся самой массированной атаке. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок назвал это эффективным ответом на приказ Владимира Зеленского о 40-дневной операции против России.
ВС РФ нанесли массированный огневой удар (МОУ) по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Как сообщило Минобороны России, массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ~был нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России~.
В Киеве поражены:
* агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «РАДИОНИКС» — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Fire Point-7, −9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет проекта «Клон». Также продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины и их способность противостоять системам противовоздушной обороны;
* сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности — «Научно-производственная компания “АТЛОН АВИА”. Это одно из ключевых предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотниками самолетного типа Ан-196 “Лютый”, ударными БПЛА “Магура УА” и барражирующими боеприпасами;
* сборочное предприятие авиационной промышленности «Антонов» — основная производственная база на Украине, которая ведет разработку и выпуск пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборку и модернизацию БПЛА самолетного типа Ан-196 «Лютый»;
* ракетный агрегатно-детальный завод «Киевский радиозавод», «ТРИМЕН-УКРАИНА» — ведет модернизацию прицельных комплексов для всех типов производящихся на Украине танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих почти для всех разведывательных и ударных БПЛА. Кроме того, его интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ;
* промышленное предприятие КИЕВ-25, «ПВ ГРУПП УКРАИНА» — занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима» для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения;
* транспортно-логистический центр «МЛП-ЧАЙКА», используемый для хранения беспилотников большой дальности, боевых частей и боеприпасов к ним, а также комплектующих к поступающим из-за рубежа вооружению и технике;
* склад горюче-смазочных материалов КИЕВ-3, «Грандтерминал» — обеспечивает поставки дизтоплива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, топливо с этого склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий;
* газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.
Как особо подчеркнул мэр украинской столицы Виталий Кличко, ~Киев подвергся самой массированной атаке с начала конфликта~.
«Страшная ночь была для Киева. Самая массированная атака врага — по столице били баллистикой, крылатыми ракетами, БПЛА», — рассказал Кличко.
По его словам, повреждения есть во всех районах города. Однако мэр, как и обычно, не уточнил, что удары Вооруженными силами России наносились исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины, размещенными в украинской столице.
Не так давно президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Службе безопасности Украины провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Кремля к окончанию войны.
~Ночной массированный огневой удар российской армии по столице Украины ясно демонстрирует, что без соответствующего ответа планы президента Украины не останутся~. И, судя по всему, ~Вооруженные силы РФ на достигнутых в ходе этого МОУ результатах не остановятся и продолжат в самое ближайшее время системным образом крушить объекты ВПК Украины и вооруженных сил~. Не приходится сомневаться, что подобные удары серьезно ослабляют не только боевые, но и оперативные возможности Вооруженных сил Украины и ставят крест не только на возможных наступательных действиях ВСУ, но и серьезно ослабляют оборону.
~Вполне возможно, что к списку поражаемых объектов рано или поздно будут добавлены мостовые переходы через реку Днепр, заглубленные пункты высших звеньев управления, правительственный квартал в столице Украины, некоторые гидротехнические сооружения, ключевые объекты коммуникаций, в частности, железнодорожные тоннели~.
Нельзя исключать, что часть из массированных и групповых ударов будет персонализирована, то есть нанесена с целью ликвидации некоторых одиозных деятелей из высшего военно-политического руководства Украины.
И есть все основания полагать, что российская операция по побуждению Киева к окончанию войны куда как скорее достигнет поставленных целей, нежели чем амбициозные 40-дневные планы главы Украины.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),