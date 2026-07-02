Полковник Ходаренок: удар по Киеву стал ответом на 40-дневную операцию Зеленского

~Ночной массированный огневой удар российской армии по столице Украины ясно демонстрирует, что без соответствующего ответа планы президента Украины не останутся~. И, судя по всему, ~Вооруженные силы РФ на достигнутых в ходе этого МОУ результатах не остановятся и продолжат в самое ближайшее время системным образом крушить объекты ВПК Украины и вооруженных сил~. Не приходится сомневаться, что подобные удары серьезно ослабляют не только боевые, но и оперативные возможности Вооруженных сил Украины и ставят крест не только на возможных наступательных действиях ВСУ, но и серьезно ослабляют оборону.