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СВО не ограничится одним Донбассом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выход российской армии на границы ДНР не завершит военный конфликт.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выход российской армии на границы ДНР не завершит военный конфликт.

Об этом рассказал доктор исторических наук, политолог, экономист Сергей Караганов.

«Остановка на Донбассе — это только остановка. Мы писали еще в самом начале этой операции, что победа может быть только тотальной. Но не для несчастной Украины, которую бросили в топку войны и просто ими топят. Хотя я не снимаю ответственности с украинцев и, тем более, с их лидеров. Ими топят костер, который нас обжигает», — сказал Караганов. Политолог добавил, «война может закончиться только сокрушительной победой, надеюсь, без массированного применения ядерного оружия против целей в Европе».

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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