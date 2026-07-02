СВО не ограничится одним Донбассом

«Остановка на Донбассе — это только остановка. Мы писали еще в самом начале этой операции, что победа может быть только тотальной. Но не для несчастной Украины, которую бросили в топку войны и просто ими топят. Хотя я не снимаю ответственности с украинцев и, тем более, с их лидеров. Ими топят костер, который нас обжигает», — сказал Караганов. Политолог добавил, «война может закончиться только сокрушительной победой, надеюсь, без массированного применения ядерного оружия против целей в Европе».