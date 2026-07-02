В Красноярском крае школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию после несданной ГИА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школьники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 9 класса, смогут бесплатно освоить востребованную рабочую профессию. Соответствующие поправки в краевой закон об образовании в первом чтении рассмотрели депутаты комитета по образованию и культуре при Законодательном Собрании.
Изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. С января 2026 года в России действует норма, позволяющая девятиклассникам, не сдавшим итоговую аттестацию, бесплатно обучаться рабочим профессиям. Ранее в такой ситуации школьники могли лишь остаться на повторный год или перейти на семейную форму обучения для подготовки к пересдаче экзаменов.
После принятия поправок правительство Красноярского края получит полномочия организовать такую подготовку в регионе. Ребята смогут одновременно готовиться к повторной сдаче экзаменов и получать профессию.
По данным краевого министерства образования, в прошлом году неудовлетворительные результаты на ОГЭ получили 934 школьника.
Сейчас власти определяют перечень профессий и образовательных организаций, где будет проходить обучение. Как сообщила министр образования края Татьяна Гридасова, планируется использовать сетевой формат подготовки, чтобы сделать программу доступной для учащихся из разных территорий региона.
«Жизненные ситуации могут быть разными. Конечно, у ребят должна быть возможность освоить востребованные рабочие специальности, трудоустроиться и, при желании, продолжить обучение», — отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.