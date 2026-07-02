В Красноярском крае школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию после несданной ГИА

Изменения приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. С января 2026 года в России действует норма, позволяющая девятиклассникам, не сдавшим итоговую аттестацию, бесплатно обучаться рабочим профессиям. Ранее в такой ситуации школьники могли лишь остаться на повторный год или перейти на семейную форму обучения для подготовки к пересдаче экзаменов.