Токаев назвал долгосрочную цель Казахстана

Мы стремимся не ограничиваться экспортом сырья, а создавать высокую добавленную стоимость внутри страны путем развития современной пищевой промышленности, внедрения передовых технологий и формирования устойчивых производственно-сбытовых цепочек. В этой сфере открываются значительные возможности для инвестиций на всех этапах производственного цикла. Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта, роботизации и решения Индустрии 4.0 на предприятиях пищевой промышленности. Системы контроля качества на основе искусственного интеллекта, технологии прогнозного обслуживания оборудования, автоматизированные производственные линии и интеллектуальное управление цепочками поставок позволят существенно повысить эффективность производства, обеспечить высокое качество продукции и соответствие самым строгим международным стандартам безопасности.