Токаев назвал долгосрочную цель Казахстана

Об этом глава государства заявил во время 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте РК.
Мы стремимся не ограничиваться экспортом сырья, а создавать высокую добавленную стоимость внутри страны путем развития современной пищевой промышленности, внедрения передовых технологий и формирования устойчивых производственно-сбытовых цепочек. В этой сфере открываются значительные возможности для инвестиций на всех этапах производственного цикла. Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта, роботизации и решения Индустрии 4.0 на предприятиях пищевой промышленности. Системы контроля качества на основе искусственного интеллекта, технологии прогнозного обслуживания оборудования, автоматизированные производственные линии и интеллектуальное управление цепочками поставок позволят существенно повысить эффективность производства, обеспечить высокое качество продукции и соответствие самым строгим международным стандартам безопасности.
Одновременно, продолжил глава государства, инвестиции в интеллектуальные логистические системы, автоматизированные складские комплексы, холодильную инфраструктуру и современные упаковочные технологии позволят сформировать полностью интегрированные цифровые производственно-сбытовые цепочки в агропромышленном комплексе.
Мы приглашаем международных инвесторов, ведущих производителей продуктов питания, технологические компании и разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта принять участие в этой масштабной трансформации.
Ранее Токаев заявил, что в Казахстане в сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия.