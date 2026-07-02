Сводка основных боевых действий утром 2 июля в Донбассе и Таврии

В Краснолиманском направлении ДНР продолжаются бои за оставшиеся жилые кварталы Красного Лимана. Фактически город уже на ¾ находится под контролем российских войск. На Славянском направлении армия России развивает наступление за каналом Северский Донец — Донбасс. По оперативным данным, российские подразделения закрепляются в районах Ореховатки, Николаевки и Пискуновки. В Константиновском направлении российские войска продвигаются в Новосёловке и районе Осыково, отражая контратаки ВСУ. В городе остались лишь разрозненные группы противника, которые ведут очаговую оборону без подвоза БК и подкреплений со стороны ВСУ. Добропольское направление: продолжается наступление ВС РФ к Шевченко и Доброполью. Есть продвижение у Красноярского, бои идут за Кутузовку.