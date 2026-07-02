Сводка основных боевых действий утром 2 июля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Шосткинском районе российские штурмовики продолжают вести стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе — бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень.
В Краснолиманском направлении ДНР продолжаются бои за оставшиеся жилые кварталы Красного Лимана. Фактически город уже на ¾ находится под контролем российских войск. На Славянском направлении армия России развивает наступление за каналом Северский Донец — Донбасс. По оперативным данным, российские подразделения закрепляются в районах Ореховатки, Николаевки и Пискуновки. В Константиновском направлении российские войска продвигаются в Новосёловке и районе Осыково, отражая контратаки ВСУ. В городе остались лишь разрозненные группы противника, которые ведут очаговую оборону без подвоза БК и подкреплений со стороны ВСУ. Добропольское направление: продолжается наступление ВС РФ к Шевченко и Доброполью. Есть продвижение у Красноярского, бои идут за Кутузовку.
В Таврии на Днепропетровском направлении идут бои за опорные пункты ВСУ на рубеже Великомихайловка — Александровка. На Гуляйпольском направлении российские войска широким фронтом вышли к последней подготовленной линии обороны ВСУ, прикрывающей тыловые коммуникации Ореховской группировки. Продвижение позволило создать условия для штурма укрепленной полосы, преодоление которой откроет путь к менее насыщенной фортификациями местности вплоть до трассы Запорожье — Орехов. Российские отряды установили контроль над селом Копани и продолжают расширять охват Омельника. Запорожское направление: здесь по-прежнему идут ожесточенные встречные бои. Об изменениях в ЛБС не сообщается.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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