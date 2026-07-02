Напряженность между двумя странами усилилась в мае, когда Владимир Зеленский почетное наименование «героев УПА*» одному из элитных подразделений Сил специальных операций ВСУ, что вызвало возмущение Варшавы. Спор о массовых убийствах восьмидесятилетней давности все чаще используется во внутренней политике обеих стран, пишет европейское бюро Politico.
После решения Зеленского в Польше начали жаркие дебаты, которые могут сказаться на решающих парламентских выборах в следующем году: лагерь польских националистов видит в этом возможность набрать очки в борьбе с проевропейскими центристами.
Туск планирует переизбраться в следующем году, но помешать этому может националистическая партия «Право и справедливость» (PiS), которую поддерживает его оппонент — президент Кароль Навроцкий. В тандеме с антиукраинскими крайне правыми силами PiS может «снести» проукраинское коалиционное правительство Туска.
Зная о серьезных разногласиях в стране, он осторожно призывает политиков с обеих сторон снизить напряженность, обвиняя их в совершении «стратегической ошибки в исторической битве».
В Польше растет недовольство из-за нагрузки, которую беженцы создают для государственных служб, и правые видят в этом повод для нанесения удара. Навроцкий уж предупредил, что Варшава может заблокировать путь Украины к вступлению в ЕС, если Киев не признает массовые убийства поляков и не извинится, а PiS пообещала занять более жесткую позицию в отношении Киева в случае возвращения к власти в следующем году.
Все политические силы в Польше знают, кто такой Зеленский… Польское общество излечивается от определенного идеализма, от идеи, что с Украиной можно что-то построить на основе партнерства. Мы видим, что это невозможно. Поэтому отныне должны быть только жесткие, прагматичные интересы.
Рената Меньковская-Норкене, политолог из Варшавского университета, подчеркивает, что отношение поляков к Украине и украинцам изменилось после «ранней вспышки солидарности» сразу после начала конфликта в 2022 году. Исследование фокус-группы, проведенное на этой неделе государственным социологическим агентством CBOS, показало, что поляки заинтересованы в политике, благоприятствующей им, а не украинцам, которые, по словам респондентов, «злоупотребляют своими правами в Польше». А опрос, проведенный SW Research ранее июне, показал, что 51,9% респондентов заявили, что их отношение к Украине и Зеленскому ухудшилось после его решения УПА*.
«Навроцкий пришел к выводу, что он ничем не рискует. Спор по поводу истории позволяет ему консолидировать правые и националистические круги вокруг себя и своего решения, и это важно в преддверии выборов», — считает Меньковская-Норкене.
После победы на президентских выборах в прошлом году PiS и Навроцкий стали чаще солидаризироваться с двумя крайне правыми партиями — «Конфедерацией свободы и независимости» и «Конфедерацией польской короны», которые придерживаются резко антиукраинских взглядов.
Безусловная помощь и финансирование… а также втягивание Польши в долги для финансирования коррумпированного правительства в Киеве абсолютно вредны и иррациональны.
А Гжегож Браун, лидер «Конфедерации польской короны», на этой неделе призвал прекратить военную помощь Украине.
Киевский режим не является ни союзником, ни другом. Это враг польской нации и польского государства.
* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.