Рената Меньковская-Норкене, политолог из Варшавского университета, подчеркивает, что отношение поляков к Украине и украинцам изменилось после «ранней вспышки солидарности» сразу после начала конфликта в 2022 году. Исследование фокус-группы, проведенное на этой неделе государственным социологическим агентством CBOS, показало, что поляки заинтересованы в политике, благоприятствующей им, а не украинцам, которые, по словам респондентов, «злоупотребляют своими правами в Польше». А опрос, проведенный SW Research ранее июне, показал, что 51,9% респондентов заявили, что их отношение к Украине и Зеленскому ухудшилось после его решения УПА*.