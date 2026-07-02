Министр обороны ФРГ рассказал о запасах воды в его семье на случай войны

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о своей личной готовности к возможному военному конфликту, отметив, что дома у него подготовлен запас воды и продуктов на несколько дней. Об этом глава немецкого военного ведомства заявил в интервью журналу Der Spiegel.
Отвечая на вопрос о готовности к чрезвычайной ситуации, министр отметил, что его семья сможет некоторое время жить полностью автономно.
«Несколько дней мы с женой могли бы без проблем обеспечивать себя всем необходимым. Прежде всего мы позаботились о достаточном запасе воды», — рассказал Борис Писториус.
Также министр объяснил, почему практически перестал использовать термин «готовый к ведению войны» (kriegstüchtig), который ранее сам активно внедрял в обществе.
«Это слово возымело свое действие. Тогда я хотел встряхнуть общество, указать на необходимость того, что мы должны делать больше для нашей обороны. Я хотел сказать, что сдерживать врага может только тот, кто также способен вести войну… Но я также заметил, что это слово некоторых напугало. Этого я не планировал. Поэтому я использую его реже», — отметил глава немецкого военного ведомства, подчеркнув, что Бундесвер готовится к оборонительной войне.