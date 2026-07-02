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Министр обороны ФРГ рассказал о запасах воды в его семье на случай войны

В интервью глава немецкого военного ведомства Борис Писториус рассказал о готовности к чрезвычайным ситуациям. По его словам, вместе с женой они подготовили достаточный запас воды, чтобы несколько дней жить без внешней поддержки. Кроме того, министр прокомментировал смену своей риторики и подчеркнул, что Бундесвер готовится исключительно к оборонительной войне.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о своей личной готовности к возможному военному конфликту, отметив, что дома у него подготовлен запас воды и продуктов на несколько дней. Об этом глава немецкого военного ведомства заявил в интервью журналу Der Spiegel.

Отвечая на вопрос о готовности к чрезвычайной ситуации, министр отметил, что его семья сможет некоторое время жить полностью автономно.

«Несколько дней мы с женой могли бы без проблем обеспечивать себя всем необходимым. Прежде всего мы позаботились о достаточном запасе воды», — рассказал Борис Писториус.

Также министр объяснил, почему практически перестал использовать термин «готовый к ведению войны» (kriegstüchtig), который ранее сам активно внедрял в обществе.

«Это слово возымело свое действие. Тогда я хотел встряхнуть общество, указать на необходимость того, что мы должны делать больше для нашей обороны. Я хотел сказать, что сдерживать врага может только тот, кто также способен вести войну… Но я также заметил, что это слово некоторых напугало. Этого я не планировал. Поэтому я использую его реже», — отметил глава немецкого военного ведомства, подчеркнув, что Бундесвер готовится к оборонительной войне.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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