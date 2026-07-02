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Путин отметил заметные успехи Калининградской области

Будет сделано все, чтобы планы развития Калининградской области были реализованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

Будет сделано все, чтобы планы развития Калининградской области были реализованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором региона Алексеем Беспрозванных.

Беседа состоялась сегодня, 2 июля, в преддверии 80-летия образования Калининградской области. Вчера на оперативном совещании с членами Совета Безопасности уже обсуждались вопросы социально-экономического развития этого региона. «Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности», — сказал сегодня Путин.

Беспрозванных попросил продлить программу социально-экономического развития до 2036 года. «Уже 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов», — сообщил он. «Важнейшая программа, которая нам позволяет развивать наш регион четко и системно по всем отраслям», — сказал губернатор. «Полагаю, это обоснованно», — оценил президент.