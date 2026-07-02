Считать будут вручную? Как пройдут выборы в Иркутской области в 2026 году

«В Иркутской области есть 182 КОИБа, 102 из них — 2010 года выпуска. Их срок службы составляет 10 лет, и мы просто не можем использовать старые комплексы. Их пришлось списать, — говорит председатель регионального избиркома. — Комплексы 2017 года выпуска сейчас проходят экспертизу. Комиссия пыталась закупить новые КОИБы, однако, насколько мне известно, из-за того, что они иностранного производства, сделать этого не удалось. Однако, стоит отметить, что такие комплексы устанавливали далеко не везде. Даже в Иркутске не удавалось разместить их на каждом участке, коих в городе 240. Старались поставить их там, где больше всего избирателей».