Считать будут вручную? Как пройдут выборы в Иркутской области в 2026 году

В этом году в Приангарье пройдут избирательные кампании всех уровней: от муниципального до федерального. Как пройдут выборы 2026 в Иркутской области и в чём особенность голосования в этот раз, рассказывает председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.
Выборы 2026 в Иркутской области: округа «переделили».
«В этом году Единый день голосования назначен не на второе, а на третье воскресенье сентября, — говорит Илья Дмитриев. — Также в течение 10 дней после назначения даты выборов ЦИК принял решение, что голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября. Прийти на избирательные участки можно будет в любой из дней с 8 утра до 8 вечера».
В 2026 году в Иркутской области запланированы масштабные выборы: пройдут девять избирательных кампаний на трёх разных уровнях. Главными будут, само собой, выборы депутатов Государственной думы РФ. 225 депутатов по всей стране выберут по одномандатным округам, ещё 225 — по партийным спискам. В Иркутской области одномандатных округов по-прежнему 4.
«Нарезка округов, по сравнению со схемой прошлых лет, практически не изменилась, — отмечает председатель избирательной комиссии. — Однако отличие всё же есть: Казачинско-Ленский район перешёл из Иркутского одномандатного округа в Братский. Связано это с численностью избирателей».
11 политических партий смогут принять участие в выборах в Госдуму без сбора подписей. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Яблоко», Российская экологическая партия «Зелёные» и Партия прямой демократии.
«В случае, если кандидат планирует стать самовыдвиженцем, ему необходимо будет собрать определённое количество подписей — говорит Илья Дмитриев. — Их число варьируется от 12,5 тысячи до 14,3 тысячи в зависимости от числа избирателей в округе».
12 июля партии должны будут представить списки кандидатов в ЦИК — в целом же период регистрации кандидатов завершится к середине августа. Если обратиться к статистике прошлых лет, можно увидеть, что в Иркутской области желающих поучаствовать в выборах в Госдуму всегда было немало.
«В 2016 году в Иркутской области по 93 и 94 округам в выборах участвовали 11 кандидатов, по 95 округу — 13 и по 96 — 8, — рассказывает Илья Дмитриев. — Всего было 43 кандидата. А в 2021 году в Приангарье баллотировались по 8 кандидатов от 93 и 94 округа, 11 — от 95 и 12 — от 96. Всего их было 39».
Выборы в Иркутской области 2026: КОИБы — всё?
Также в Иркутской области пройдут и выборы регионального уровня — впрочем, состоятся они только в Тайшетском и Чунском избирательных округах.
«Это дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Иркутской области, — говорит председатель регионального избиркома. — Их проводят в связи с тем, что Наталья Дикусарова перешла на работу в областное правительство, и депутатский мандат стал вакантным».
Запланированы в Приангарье и 7 муниципальных избирательных кампаний. 2 из них основные — это выборы депутатов дум Катангского и Шелеховского муниципальных округов. В первом случае выбрать предстоит 15 депутатов, во втором — 21.
«Также состоятся 5 дополнительных муниципальных кампаний: речь о выборах одного депутата в Братске, Братском районе и Нижнеилимском муниципальном округе, двух депутатов в думу Тулунского района по одномандатному округу и 2 депутатов в думу Эхирит-Булагатского района по пятимандатному округу», — добавил Илья Дмитриев.
Для того, чтобы процесс выборов был максимально открытым, организуют Центр общественного наблюдения. В дни голосования наблюдатели и представители партий смогут в прямом эфире следить за обстановкой на участках.
Кстати, в этом году на избирательных участках можно будет не досчитаться КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их преимущество было в том, что они сканировали бланки автоматически, упрощая работу комиссии.
«В Иркутской области есть 182 КОИБа, 102 из них — 2010 года выпуска. Их срок службы составляет 10 лет, и мы просто не можем использовать старые комплексы. Их пришлось списать, — говорит председатель регионального избиркома. — Комплексы 2017 года выпуска сейчас проходят экспертизу. Комиссия пыталась закупить новые КОИБы, однако, насколько мне известно, из-за того, что они иностранного производства, сделать этого не удалось. Однако, стоит отметить, что такие комплексы устанавливали далеко не везде. Даже в Иркутске не удавалось разместить их на каждом участке, коих в городе 240. Старались поставить их там, где больше всего избирателей».
Без КОИБов составлять протоколы и заниматься подсчётом будут члены избирательной комиссии, работающие на конкретном участке. Региональному избиркому предстоит провести дополнительное обучение сотрудников, чтобы напомнить, как такую работу организовать.
Кстати, по состоянию на 1 января 2026 года численность избирателей в Иркутской области составляет 1 миллион 819 тысяч 334 избирателя. Все они смогут принять участие в выборах 2026. В Иркутске же зарегистрирован 450 тысяч 31 избиратель.