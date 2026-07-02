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В Балтийске назначен новый прокурор

Ранее Вадим Собко занимал должность заместителя прокурора Центрального района Калининграда.

Прокуратуру Балтийска возглавил Вадим Собко, ранее занимавший должность зампрокурора Центрального района Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Собко Вадим Вячеславович родился в 1985 году. В 2009 году окончил Российский государственный университет имени И. Канта. До 2017 года проходил службу в органах Следственного комитета Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

В органах прокуратуры Собко начиная с 2017 года занимал должности помощника прокурора Зеленоградского района, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры области, зампрокурора Балтийска, заместителя Светогорского межрайонного прокурора и зампрокурора Центрального района Калининграда.

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