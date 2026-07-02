Политолог объяснил, почему Нетаньяху готов отказаться от денег США

По словам эксперта, такая позиция связана с резким падением симпатий к Тель-Авиву как среди рядовых американцев, так и внутри политического истеблишмента. Дудаков отметил, что Нетаньяху уже не впервые заявляет о готовности обойтись без американских денег. Причины очевидны: сейчас более 60% граждан США негативно оценивают действия Израиля. Критика со стороны политиков, особенно демократов, звучит всё громче.