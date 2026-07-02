Политолог объяснил, почему Нетаньяху готов отказаться от денег США

По словам эксперта, такая позиция связана с резким падением симпатий к Тель-Авиву как среди рядовых американцев, так и внутри политического истеблишмента. Дудаков отметил, что Нетаньяху уже не впервые заявляет о готовности обойтись без американских денег. Причины очевидны: сейчас более 60% граждан США негативно оценивают действия Израиля. Критика со стороны политиков, особенно демократов, звучит всё громче.
Он добавил, что при верстке следующего военного бюджета США вокруг выделения средств Израилю, скорее всего, развернется серьезная борьба. Поэтому Биньямин Нетаньяху пытается действовать на опережение, показывая, что его страна самодостаточна. Впрочем, американист назвал это типичным приемом израильского лобби.
«Нужно понимать, что прямые транши, которые Израиль получает от США, в принципе не такие уж и большие. Обойтись без них израильская армия вполне способна. Гораздо более критичным для Тель-Авива будет прекращение поставок американского вооружения», — заключил Дудаков.
Ранее сообщалось, что Израиль теряет статус «особого союзника» Вашингтона на фоне растущего недовольства Белого дома. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо указал израильской стороне на то, что у нее фактически нет друзей в мире.