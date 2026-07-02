Bloomberg: ООН хватит денег для работы только до конца августа

По сведениям Bloomberg, США до сих пор не перечислили ООН взносы за предыдущие годы в размере около 2 млрд долларов. А Китай задолжал организации примерно 430 млн долларов. Раманатан сказал, что Китай обычно платит частями и, вероятно, частично погасит свой долг в ближайшие месяцы. США тоже пообещали выплаты в ближайшее время.