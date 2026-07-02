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Bloomberg: ООН хватит денег для работы только до конца августа

По словам чиновника, отвечающего за бюджет ООН, у организации хватит средств лишь до конца августа, так как основные доноры, США и Китай, до сих пор не выплатили свои долги в полном объеме.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«У нас не будет средств после августа. К сентябрю деньги закончатся. Мы ждем поступления средств, чтобы продержаться после сентября», — сообщил 1 июля Чандрамули Раманатан, помощник генерального секретаря по программному планированию, финансам и бюджету.

ООН ожидает перечисления взносов за 2026 год от двух своих крупнейших доноров: США и Китая, пишет Bloomberg. Если средства не поступят, организации придется отложить другие выплаты, чтобы обеспечить проведение «Недели высокого уровня» — главной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которую посещают многие мировые лидеры.

Как утверждает Раманатан, в организации готовятся к заседанию ГА ООН, «устраивая поборы и прекращая другие платежи». Он даже предложил государствам-членам отказаться от этого мероприятия из-за проблем с финансированием.

По сведениям Bloomberg, США до сих пор не перечислили ООН взносы за предыдущие годы в размере около 2 млрд долларов. А Китай задолжал организации примерно 430 млн долларов. Раманатан сказал, что Китай обычно платит частями и, вероятно, частично погасит свой долг в ближайшие месяцы. США тоже пообещали выплаты в ближайшее время.

В начале 2026 года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что к июлю у организации закончатся средства. Но сокращение расходов, по словам Раманатана, позволило ООН сэкономить средства до конца лета.

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