Bloomberg: ООН хватит денег для работы только до конца августа

«У нас не будет средств после августа. К сентябрю деньги закончатся. Мы ждем поступления средств, чтобы продержаться после сентября», — сообщил 1 июля Чандрамули Раманатан, помощник генерального секретаря по программному планированию, финансам и бюджету.
ООН ожидает перечисления взносов за 2026 год от двух своих крупнейших доноров: США и Китая, пишет Bloomberg. Если средства не поступят, организации придется отложить другие выплаты, чтобы обеспечить проведение «Недели высокого уровня» — главной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которую посещают многие мировые лидеры.
Как утверждает Раманатан, в организации готовятся к заседанию ГА ООН, «устраивая поборы и прекращая другие платежи». Он даже предложил государствам-членам отказаться от этого мероприятия из-за проблем с финансированием.
По сведениям Bloomberg, США до сих пор не перечислили ООН взносы за предыдущие годы в размере около 2 млрд долларов. А Китай задолжал организации примерно 430 млн долларов. Раманатан сказал, что Китай обычно платит частями и, вероятно, частично погасит свой долг в ближайшие месяцы. США тоже пообещали выплаты в ближайшее время.
В начале 2026 года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что к июлю у организации закончатся средства. Но сокращение расходов, по словам Раманатана, позволило ООН сэкономить средства до конца лета.