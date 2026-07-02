В Калининграде официально стартовала предвыборная кампания в Горсовет

В Калининграде 2 июля официально стартовала кампания по выборам депутатов городского Совета Калининграда восьмого созыва. Как сообщает областной избирком, постановление о назначении выборов опубликовано в газете «Гражданин».
«Городской Совет будет состоять из 30 депутатов, избираемых по одномандатным округам, выборы депутатов будут проводиться Областным избиркомом», — сообщили в избирательной комиссии.
В избиркоме также напомнили, что ранее стартовали кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборов депутатов окружных Советов Багратионовского, Гурьевского, Неманского, Правдинского, Краснознаменского округов, Мамоновского городского округа. Также стартовали кампании по дополнительным выборам депутатов Озерского, Славского и Янтарного округов, повторные выборы депутатов окружного Совета Зеленоградского округа.
Голосование в этом году будет проходить в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября. Подробнее читайте по ссылке.