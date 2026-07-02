Ветераны СВО прошли управленческую стажировку в Нижегородской области

Одной из главных задач образовательного модуля станет подготовка предложений по привлечению молодых специалистов на государственную гражданскую службу. По мнению представителей правительства региона, уже действующие механизмы — стажировки, практики, дни открытых дверей и карьерные форумы — доказали свою эффективность, однако новые идеи помогут сделать работу в органах власти еще более привлекательной для молодежи.