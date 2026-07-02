Канцлер Германии объявил о реформах: что входит в план Мерца

Чтобы сократить число потерянных рабочих дней из-за больничных, работников обяжут приносить медицинские справки с первого дня отсутствия. Сообщать о болезни по телефону больше не разрешат. Компаниям дадут больше свободы: они смогут предлагать новым сотрудникам срочные контракты сроком до 48 месяцев. Работодатели также получат больше возможностей для увольнения высокооплачиваемых работников с выплатой компенсации.