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Канцлер Германии объявил о реформах: что входит в план Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц обнародовал масштабный пакет реформ, который затронет пенсии, налоги и трудовое законодательство. Власти также планируют сократить бюрократические препоны для граждан. По словам политика, эти шаги должны разогнать экономику, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность страны, не жертвуя мерами социальной защиты населения.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает Reuters, Фридрих Мерц заявил, что правительство рассчитывает провести через парламент ключевые пункты плана, состоящего из 34 позиций, к концу 2026 года.

В рамках реформы предлагаются налоговые послабления для семей с двумя детьми, чей доход превышает 600 евро. Льготы планируется обеспечить за счет увеличения налоговых вычетов. Компенсировать эти меры власти намерены повышением верхней ставки налога — с 45% до 47% для самых высокооплачиваемых работников. Речь идет о тех, чей годовой налогооблагаемый доход составляет не менее 280 тыс. евро.

Отдельный пункт плана — постепенное увеличение пенсионного возраста. Этот процесс растянется на несколько десятилетий.

Одновременно власти ужесточат борьбу с мошенничеством в сфере социальных выплат. Для этого расширят обмен данными между госорганами и усилят контроль.

Правительство также намерено создать федеральную жилищную компанию, которая займется строительством доступного жилья. Кроме того, планируется упростить требования к ипотеке, чтобы стимулировать жилищное кредитование.

Чтобы сократить число потерянных рабочих дней из-за больничных, работников обяжут приносить медицинские справки с первого дня отсутствия. Сообщать о болезни по телефону больше не разрешат. Компаниям дадут больше свободы: они смогут предлагать новым сотрудникам срочные контракты сроком до 48 месяцев. Работодатели также получат больше возможностей для увольнения высокооплачиваемых работников с выплатой компенсации.

Параллельно правительство снизит требования к отчетности и документации, а также ослабит корпоративный комплаенс. В рамках этой меры штат федеральной администрации сократят примерно на 8%.

Кроме того, власти подготовили меры поддержки для ключевых отраслей. В списке — автомобильная промышленность, химический и фармацевтический секторы, «чистые» технологии, машиностроение, производство аккумуляторов и полупроводников, а также сфера искусственного интеллекта.

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