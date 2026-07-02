Канцлер Германии объявил о реформах: что входит в план Мерца

В рамках реформы предлагаются налоговые послабления для семей с двумя детьми, чей доход превышает 600 евро. Льготы планируется обеспечить за счет увеличения налоговых вычетов. Компенсировать эти меры власти намерены повышением верхней ставки налога — с 45% до 47% для самых высокооплачиваемых работников. Речь идет о тех, чей годовой налогооблагаемый доход составляет не менее 280 тыс. евро.
Отдельный пункт плана — постепенное увеличение пенсионного возраста. Этот процесс растянется на несколько десятилетий.
Одновременно власти ужесточат борьбу с мошенничеством в сфере социальных выплат. Для этого расширят обмен данными между госорганами и усилят контроль.
Правительство также намерено создать федеральную жилищную компанию, которая займется строительством доступного жилья. Кроме того, планируется упростить требования к ипотеке, чтобы стимулировать жилищное кредитование.
Чтобы сократить число потерянных рабочих дней из-за больничных, работников обяжут приносить медицинские справки с первого дня отсутствия. Сообщать о болезни по телефону больше не разрешат. Компаниям дадут больше свободы: они смогут предлагать новым сотрудникам срочные контракты сроком до 48 месяцев. Работодатели также получат больше возможностей для увольнения высокооплачиваемых работников с выплатой компенсации.
Параллельно правительство снизит требования к отчетности и документации, а также ослабит корпоративный комплаенс. В рамках этой меры штат федеральной администрации сократят примерно на 8%.
Кроме того, власти подготовили меры поддержки для ключевых отраслей. В списке — автомобильная промышленность, химический и фармацевтический секторы, «чистые» технологии, машиностроение, производство аккумуляторов и полупроводников, а также сфера искусственного интеллекта.