Вячеслав Федорищев встретился с Героем России Сергеем Ярашевым

Сергей вернулся в родной регион после долгого лечения и протезирования. 68 дней он в одиночку удерживал позиции в районе Гришино на Покровском направлении. С помощью коптеров получал боеприпасы, еду — и продолжал отражать атаки противника. Выполняя боевую задачу, отморозил ступни.
— Через многое прошел наш Герой — ампутации, протезирование, но не сломался. На встрече говорили по-дружески, откровенно — о жизни, планах. Сергей поделился, что из ближайших — продолжить восстановление здоровья, а также получить новое водительское удостоверение, чтобы сесть за руль автомобиля с ручным управлением. Спросил: все ли получается, в каких вопросах нужно нам подключиться.
Безусловно, мы, как региональное правительство, окажем всю необходимую помощь. Сделаем все, чтобы он и его близкие чувствовали поддержку. Это наш долг, наша обязанность! — написал глава региона в своем канале в MAX.