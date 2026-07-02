Вячеслав Федорищев встретился с Героем России Сергеем Ярашевым

— Через многое прошел наш Герой — ампутации, протезирование, но не сломался. На встрече говорили по-дружески, откровенно — о жизни, планах. Сергей поделился, что из ближайших — продолжить восстановление здоровья, а также получить новое водительское удостоверение, чтобы сесть за руль автомобиля с ручным управлением. Спросил: все ли получается, в каких вопросах нужно нам подключиться.