Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу

«Все, кто причастны к терроризму, к экстремизму, они будут нести ответственность. Тем более, что у нас есть соответствующие уголовные дела и инструменты. Ни один от ответственности не уйдет. Никогда в жизни мы акты террора и экстремизма прощать не будем», — добавил депутат.