Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Удар беспилотником по автобусу «Минск-Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну, Минск на этот сценарий не поддастся, заявил РИА Новости зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Ранее белорусский телеканал «Первый информационный» сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
«Что касается Беларуси, то, безусловно, это попытка втянуть Беларусь в военный конфликт. Это очевидно, что они это хотят», — сказал Гайдукевич.
Он отметил, что Белоруссия на этот сценарий не поддастся.
«Все, кто причастны к терроризму, к экстремизму, они будут нести ответственность. Тем более, что у нас есть соответствующие уголовные дела и инструменты. Ни один от ответственности не уйдет. Никогда в жизни мы акты террора и экстремизма прощать не будем», — добавил депутат.