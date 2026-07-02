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Белорусский депутат прокомментировал удар ВСУ по автобусу

Гайдукевич назвал удар ВСУ по автобусу попыткой втянуть Белоруссию в конфликт.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Удар беспилотником по автобусу «Минск-Анапа» является попыткой втянуть Белоруссию в войну, Минск на этот сценарий не поддастся, заявил РИА Новости зампред комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Ранее белорусский телеканал «Первый информационный» сообщил, что в четверг на автостоянке в районе населенного пункта Красная гора Брянской области был атакован дроном автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа и перевозивший 19 пассажиров.

«Что касается Беларуси, то, безусловно, это попытка втянуть Беларусь в военный конфликт. Это очевидно, что они это хотят», — сказал Гайдукевич.

Он отметил, что Белоруссия на этот сценарий не поддастся.

«Все, кто причастны к терроризму, к экстремизму, они будут нести ответственность. Тем более, что у нас есть соответствующие уголовные дела и инструменты. Ни один от ответственности не уйдет. Никогда в жизни мы акты террора и экстремизма прощать не будем», — добавил депутат.

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