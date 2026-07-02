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Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа

2 июля 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим вице-президентом по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США Хуша Чокси, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В Акорде сообщили, что во время беседы глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять конструктивное взаимодействие с Администрацией президента Дональда Трампа, особо отметив стратегический характер торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и США.

«Президент подтвердил приверженность Казахстана обеспечению благоприятного инвестиционного климата для американского бизнеса. Собеседники обсудили перспективы расширения взаимодействия, в том числе в таких сферах, как освоение критически важных минералов, энергетика, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, транспортная взаимосвязанность, передовые технологии, сельское хозяйство и финансовые услуги», — говорится в сообщении.

В свою очередь Хуш Чокси отметил высокий потенциал для дальнейшего развития связей и выразил готовность к реализации совместных проектов в ряде отраслей, представляющих взаимный интерес.

Президент сегодня, 2 июля, также встретился с главой ЕБРР, главным исполнительным директором группы компаний VEON, президентом Исламского банка развития.

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