Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа

В Акорде сообщили, что во время беседы глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять конструктивное взаимодействие с Администрацией президента Дональда Трампа, особо отметив стратегический характер торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и США.
«Президент подтвердил приверженность Казахстана обеспечению благоприятного инвестиционного климата для американского бизнеса. Собеседники обсудили перспективы расширения взаимодействия, в том числе в таких сферах, как освоение критически важных минералов, энергетика, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, транспортная взаимосвязанность, передовые технологии, сельское хозяйство и финансовые услуги», — говорится в сообщении.
В свою очередь Хуш Чокси отметил высокий потенциал для дальнейшего развития связей и выразил готовность к реализации совместных проектов в ряде отраслей, представляющих взаимный интерес.
Президент сегодня, 2 июля, также встретился с главой ЕБРР, главным исполнительным директором группы компаний VEON, президентом Исламского банка развития.