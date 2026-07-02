Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа

В Акорде сообщили, что во время беседы глава государства подтвердил готовность Казахстана укреплять конструктивное взаимодействие с Администрацией президента Дональда Трампа, особо отметив стратегический характер торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и США.