Писториус заявил о переходе конфликта на Украине в решающую фазу

Европейские политики уже не первый раз заявляют о наступлении решающей фазы конфликта на Украине. Сам Писториус говорил об этом как минимум дважды. Так, летом 2023 года министр обороны Германии отмечал, что наступили «решающие месяцы». В мае 2026-го во время своего визита в Киев он также рассказал, что «многие говорят о решающем этапе войны».