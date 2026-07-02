Пашинян объявил о решении вопроса экспорта из Армении в ЕС

«На политическом уровне проблема экспорта решена. Осталось решить на практическом уровне. Для этого надо работать, приводить в соответствие», — сказал Пашинян на заседании правительства.
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в Ереване, что Евросоюз намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят либерализовать примерно 80% армянского экспорта. Как отметила фон дер Ляйен, товары, которые сейчас в основном поставляются на российский рынок, смогут выйти на единый рынок ЕС.
Она уточнила, что данная инициатива откроет европейские двери для почти 99% свежей сельскохозяйственной продукции Армении — овощей, фруктов и товаров растительного происхождения, которые ранее экспортировались в Россию. Кроме того, единый рынок ЕС станет доступен для более чем 90% армянского экспорта напитков и алкогольной продукции.
В мае Россельхознадзор ввел запрет на поставки из Армении цветов, овощей, фруктов, ягод и ряда других продовольственных товаров.