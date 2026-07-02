Эстония готовит запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии

В текущей редакции законопроект не распространяется на граждан РФ и Белоруссии, имеющих вид на жительство в Эстонии или иные основания для длительного пребывания в республике. Ограничения касаются не только жилых домов и квартир, но и земельных участков. Аренда недвижимости под действие запрета не подпадает.