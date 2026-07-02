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Эстония готовит запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии

Правительство Эстонии одобрило законопроект, предусматривающий возможность запрета на приобретение недвижимости на территории страны гражданами России и Белоруссии.

Источник: AP 2024

Как сообщил портал национального гостелерадио ERR, документ направлен на рассмотрение парламента.

В случае принятия законопроекта ограничения для россиян и белорусов на сделки с недвижимостью начнут действовать с 1 января 2027 года.

Инициатива была впервые представлена Министерством внутренних дел Эстонии в конце января. В качестве обоснования приводились соображения национальной безопасности. Позднее инициатива была оформлена в виде законопроекта и доработана с целью исключения противоречий с конституцией республики. Согласно тексту документа, правительство наделяется правом определять перечень государств, граждане и юридические лица которых могут представлять угрозу национальной безопасности при покупке недвижимости.

В текущей редакции законопроект не распространяется на граждан РФ и Белоруссии, имеющих вид на жительство в Эстонии или иные основания для длительного пребывания в республике. Ограничения касаются не только жилых домов и квартир, но и земельных участков. Аренда недвижимости под действие запрета не подпадает.

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