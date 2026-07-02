Эстония готовит запрет на сделки с недвижимостью для граждан РФ и Белоруссии

Как сообщил портал национального гостелерадио ERR, документ направлен на рассмотрение парламента.
В случае принятия законопроекта ограничения для россиян и белорусов на сделки с недвижимостью начнут действовать с 1 января 2027 года.
Инициатива была впервые представлена Министерством внутренних дел Эстонии в конце января. В качестве обоснования приводились соображения национальной безопасности. Позднее инициатива была оформлена в виде законопроекта и доработана с целью исключения противоречий с конституцией республики. Согласно тексту документа, правительство наделяется правом определять перечень государств, граждане и юридические лица которых могут представлять угрозу национальной безопасности при покупке недвижимости.
В текущей редакции законопроект не распространяется на граждан РФ и Белоруссии, имеющих вид на жительство в Эстонии или иные основания для длительного пребывания в республике. Ограничения касаются не только жилых домов и квартир, но и земельных участков. Аренда недвижимости под действие запрета не подпадает.