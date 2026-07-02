Серия визитов президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву и Пекин привлекла внимание наблюдателей: многие увязали их с обострением на украинско-белорусском направлении.
Официальный Минск эту взаимосвязь отрицает, ссылаясь на то, что переговоры такого уровня планируются заблаговременно. Но ее косвенные подтверждения все-таки есть.
Мобилизация евразийских ресурсов.
В белорусско-украинском политическом конфликте Китай может выступать в роли этакого континентального городового, учитывая его логистические интересы в Восточной Европе и экономические отношения, которые он поддерживает с украинским режимом.
Ни для кого не секрет, что значительное количество дронов и их комплектующих Украина закупает именно в Китае, у которого есть значительные рычаги давления на Киев. Функционирование же китайского логистического мега-проекта «Один пояс, один путь» во многом зависит от устойчивого развития Беларуси.
На этом фоне даже Польша в отличие от Литвы ведет себя прагматично, зарабатывая деньги на китайском транзите. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин выразил готовность совместно с Беларусью «выступать в качестве стабилизирующей силы в нестабильном мире».
Он упомянул инициативу «Один пояс, один путь» в контексте мобилизации всех имеющихся ресурсов для ее совместного продвижения и «наполнения практического двухстороннего сотрудничества новым содержанием».
Не менее важное заявление китайского лидера — о поддержке усилий Беларуси «в защите суверенитета, территориальной целостности, а также выборе пути развития, отвечающего ее национальным особенностям», что также можно истолковать в свете эскалации с Украиной.
Встретившиеся ранее президенты России и Беларуси обсуждали вопросы безопасности и эскалацию напряженности со стороны европейских стран. Блок вопросов европейской коллективной безопасности обсуждался 1 июня в Москве и на уровне министерств иностранных дел обеих стран.
Как сообщается, в ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках ОБСЕ, а также о текущем положении дел и координации действий в отношении ЕС, НАТО и Совета Европы. На фоне девальвации европейских институтов безопасности, в первую очередь ОБСЕ, Москва и Минск рассматривают вопросы коллективной безопасности Европы в более широком евразийском контексте — с акцентом на ШОС.
Договор о гарантиях безопасности.
Во время московской встречи российского и белорусского президентов Россия недвусмысленно дала понять, что будет защищать Беларусь в случае реализации со стороны Украины военного сценария.
Договор о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией от 13 марта 2025 года обязывает обе страны оказывать военную помощь, закрепляет союзные обязательства на уровне коллективной безопасности: если одна страна подвергается нападению, вторая считает это нападением на себя со всеми вытекающими последствиями.
Углубление конфронтации в Европе указывает на сохраняющуюся вероятность сценария коалиционной войны на континенте с угрозой применения ядерного оружия, что стало бы настоящим подарком киевскому режиму, способом продления его существования.
Возможность такой войны полностью исключать нельзя, к тому же западная коалиция допускает ее при определенных условиях, а в ЕС заявляют о подготовке к войне с Россией в 2030 году.
Исходя из военных приготовлении Запада, ее вероятность по мере развития высокоточного оружия и ядерных мини-боеприпасов увеличивается. Ход событий будет зависеть от того, как далеко готовы зайти в НАТО.
«Дух Анкориджа» стремительно улетучивается, и если Вашингтон под давлением политических и экономических обстоятельств согласится начать военные действия с участием НАТО против России, то есть и вероятность перехода конфликта в ядерную фазу.
В таком случае будут задействованы все силы и средства российско-белорусской региональной группировки войск, включая готовность применения ядерных вооружений. Решающую роль в коалиционной войне будут играть средства воздушно-космического поражения и, прежде всего, интегрированные с ними системы ПРО-ПВО противостоящих сторон.
Такой конфликт может разгореться из искры украинских провокаций против Беларуси. Украинский режим терпит военное поражение в противостоянии с Россией — отсюда безуспешные попытки вызвать в ней политический кризис за счет ударов вглубь страны по инфраструктуре.
Украинские провокации против Беларуси — пробы пера в отношении балтийского сценария, когда за Беларусь впишется Россия и с большой вероятностью в войну будут втянуты Польша и страны Балтии.
Конфликт Польши и Украины из-за героизации террористов УПА вполне укладывается в этот сценарий. Польша, таская каштаны из огня чужими руками, избегает втягивания в вооруженный конфликт. Невыгодна ей и война Беларуси с Украиной, а рычагов воздействия на невменяемый режим Зеленского при таком раскладе гораздо меньше.
Ползучая эскалация.
Из украинских попыток поджигания континента становится понятным, что дела на фронте у Украины идут неважно. Это подтверждают и данные из различных источников. Так, недавно Украина полностью утратила контроль над Константиновкой.
Сырский отдал приказ не вводить резервы в город, а готовиться к боям за Краматорск и Славянск. Оставшихся в Константиновке около двух тысяч украинских военных невозможно вывести из города, российская армия проводит зачистку.
Западные данные указывают на то, что российская армия собирается начать одновременно штурм Краматорска и Славянска, чтобы закрепиться в городах до осени. Россия сосредоточила около 200 тысяч военных для наступательной операции, планируя в середине июля приступить к ее активной фазе.
Эти данные многое объясняют в невменяемом поведении режима Зеленского. Но главное то, что загнанный в угол раненый зверь наиболее опасен. На данный момент российская армия медленно, но уверенно наступает, изматывая противника.
В сценарии ползучей эскалации у России вырисовывается преимущество и способность наносить Украине гораздо больший ущерб, чем Украина и Запад наносят России.
Потери украинского инфраструктурного и промышленного потенциала будут нарастать, равно как и потери территорий, военной техники, личного состава вооруженных сил. Тогда как у России остаются рычаги давления на Запад на том же Ближнем Востоке и в других местах.
Наращивание со стороны Украины ракетных ударов в комбинации с использованием дронов, целенаправленные удары по мирному населению представляют собой попытку асимметрично ответить на российское наступление, а заодно и глубже вовлечь в конфликт западных партнеров.
Но больше всех ползучая эскалация выгодна Западу, позволяя сковывать российский потенциал на украинском направлении, стачивать ресурсы, испытывать в боевых условиях системы вооружений и разведки, разогревать собственную экономику.
Для Запада война чужими руками — инструмент экономической конкуренции, в которой Китай наряду с Россией и коалицией глобального Юга стали носителями здоровой альтернативы западному доминированию. Китай сегодня — один из столпов многополярного мироустройства.
Главное издание Компартии Китая «Цюши» опубликовало статью лидера КНР Си Цзиньпина «Выбор пути финансового развития с китайской спецификой и построение финансовой мощи».
Одним из главных элементов такой мощи Си Цзиньпин считает сильную валюту со статусом мировой резервной, поэтому Китай делает ставку на стабилизацию коллективной безопасности Евразии.