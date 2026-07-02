Китайский городовой: что обсуждал Лукашенко с Путиным и Си Цзиньпином

Как сообщается, в ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках ОБСЕ, а также о текущем положении дел и координации действий в отношении ЕС, НАТО и Совета Европы. На фоне девальвации европейских институтов безопасности, в первую очередь ОБСЕ, Москва и Минск рассматривают вопросы коллективной безопасности Европы в более широком евразийском контексте — с акцентом на ШОС.