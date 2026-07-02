Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Мьянму

«Встреча главы белорусского государства с президентом страны Мин Аун Хлайном состоится 2 июля. Лидеры стран, как планируется, проведут встречу в формате “один на один”, — сказано в публикации.
Уточняется, что стороны обсудят сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере.
Также планируется утвердить план совместных действий на 2026—2028 годы.
Ранее Лукашенко в рамках госвизита в Джакарту встретился с президентом Индонезии.
Лукашенко направился с визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии.
29 июня белорусский лидер встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
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