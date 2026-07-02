В США хотят запретить въезд беременным женщинам без гражданства

После вступления в должность на второй срок Трамп подписал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство для детей, рожденных в США. Он считает, что норму, закрепленную в 14-й поправке к конституции США, следует распространять только на тех, чьи родители постоянно и законно проживают в стране.