В США хотят запретить въезд беременным женщинам без гражданства

Ранее, во вторник, Верховный суд США отклонил инициативу президента Дональда Трампа об отмене права на гражданство по рождению для детей, появившихся на свет на территории страны. Американский лидер назвал это решение «победой Китая» и призвал конгресс отменить данное право.
Как указывается в сообщении, «беременным женщинам могут запретить въезд в США… Белый дом изучает эту меру… Потенциальный запрет станет новой попыткой ограничить… практику, которая, по мнению администрации Трампа, позволяет иностранкам ездить в США на поздних сроках беременности, чтобы обеспечить гражданство своим детям».
В Белом доме полагают, что «родильный туризм» создает угрозу национальной безопасности. Отмечается, что дети, рожденные в США от иностранных граждан, могут спустя годы возвращаться в страну для «кражи интеллектуальной собственности» во время обучения в американских университетах.
По данным издания, ежегодно на территории США у иностранцев рождается от 20 до 26 тысяч детей.
После вступления в должность на второй срок Трамп подписал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство для детей, рожденных в США. Он считает, что норму, закрепленную в 14-й поправке к конституции США, следует распространять только на тех, чьи родители постоянно и законно проживают в стране.