Политолог: почему Вэнс обходит Рубио в борьбе за роль преемника Трампа

Пилько считает, что нынешнее преимущество Вэнса остается шатким. По его мнению, позиции Рубио ослабли из-за «провала администрации Трампа на Ближнем Востоке».
Неспособность сокрушить Иран в стиле победы над саддамовским Ираком ударила по позициям действовавшего по заветам неоконов Рубио и выдвинула на передний план Вэнса.
По словам эксперта, теперь именно Вэнс отвечает за координацию работы Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на ближневосточном направлении. При этом Пилько не исключает, что Рубио еще сможет изменить баланс сил в свою пользу.
Для этого даже не нужно будет вторгаться на Кубу или куда-либо еще, а необходимо будет просто дождаться промежуточных выборов в Конгресс в ноябре и начала работы его нового состава в январе будущего года.
Пилько полагает, что в случае поражения республиканцев партии придется искать консенсусного кандидата на президентские выборы — политика, который устроит большинство республиканцев и часть демократов. По его мнению, в окружении Трампа на эту роль лучше всего подходит именно Рубио.
Политолог напомнил, что Сенат утвердил Рубио на пост госсекретаря без единого голоса против. Кроме того, по оценке Пилько, Рубио умеет находить общий язык как с самим Трампом, так и с влиятельными представителями Республиканской партии. Исключением остаются сторонники движения MAGA, которые относятся к нему настороженно.
Поэтому Рубио могут простить Иран ради того, чтобы обеспечить консенсус в Республиканской партии. Впрочем, это случится только в том случае, если госсекретарь снова не наломает дров на международной арене.
Ранее Дональд Трамп допускал, что Джей Ди Вэнс и Марко Рубио могли бы стать сильной связкой от республиканцев на выборах 2028 года.