Абхазия назвала условие для подписания соглашения с Грузией

«Грузия создает невозможные условия для продолжения прогресса в достижении нашей основной цели — заключения соглашения о неприменении военной силы. Абхазская сторона отвергает любые варианты, кроме мирного и конструктивного разрешения всех вопросов, возникающих между нашими странами. Наш подход оправдан, поскольку он основан на нашей историко-правовой базе и существующих реалиях. В регионе Южного Кавказа сложился определенный статус-кво, и мы призываем всех участников переговоров считаться с этим», — заявил Барциц.
Барциц отметил, что Грузия по-прежнему называет Абхазию оккупированной территорией Российской Федерации. Такая позиция, по его мнению, блокирует любой прогресс в переговорах и мешает заключению соглашения о неприменении силы.
Он также раскритиковал поведение грузинской стороны при обсуждении гуманитарных вопросов, назвав его неконструктивным.
Кроме того, по информации МИД Абхазии, на женевском раунде делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили перенести переговорную площадку из Швейцарии в другую страну. Причиной стало то, что Швейцария, по их мнению, больше не соответствует статусу нейтрального государства. При этом участники выступили за сохранение существующего формата диалога.