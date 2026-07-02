Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Абхазия назвала условие для подписания соглашения с Грузией

Глава МИД Абхазии Олег Барциц выступил с заявлением после очередного раунда международных консультаций в Швейцарии. Он подчеркнул, что Сухум настаивает на мирном урегулировании всех спорных вопросов с Тбилиси, но только с опорой на сложившуюся в Закавказье реальную ситуацию. Свою позицию министр озвучил в эфире Абхазского государственного телевидения по итогам 67-го раунда дискуссий по безопасности и стабильности.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Грузия создает невозможные условия для продолжения прогресса в достижении нашей основной цели — заключения соглашения о неприменении военной силы. Абхазская сторона отвергает любые варианты, кроме мирного и конструктивного разрешения всех вопросов, возникающих между нашими странами. Наш подход оправдан, поскольку он основан на нашей историко-правовой базе и существующих реалиях. В регионе Южного Кавказа сложился определенный статус-кво, и мы призываем всех участников переговоров считаться с этим», — заявил Барциц.

Глава МИД Абхазии заявил, что позиция грузинской стороны остается прежней. По его словам, Тбилиси продолжает настаивать на «непризнании сложившихся историко-правовых и политических реалий в регионе».

Барциц отметил, что Грузия по-прежнему называет Абхазию оккупированной территорией Российской Федерации. Такая позиция, по его мнению, блокирует любой прогресс в переговорах и мешает заключению соглашения о неприменении силы.

«Абхазия и Южная Осетия являются суверенными независимыми государствами, соседствующими с Грузией, и с этим придется считаться официальному Тбилиси. Такую же позицию занимает и Россия», — подчеркнул глава МИД.

Он также раскритиковал поведение грузинской стороны при обсуждении гуманитарных вопросов, назвав его неконструктивным.

Кроме того, по информации МИД Абхазии, на женевском раунде делегации России, Абхазии и Южной Осетии предложили перенести переговорную площадку из Швейцарии в другую страну. Причиной стало то, что Швейцария, по их мнению, больше не соответствует статусу нейтрального государства. При этом участники выступили за сохранение существующего формата диалога.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше