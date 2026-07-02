Удальцов: государства Балтии с остервенением занимаются выдавливанием всего русского

В странах Евросоюза продолжается наступление на права человека, в первую очередь представителей русского мира, российских соотечественников. Особенно ярко это проявляется в странах Балтии. Об этом заявил на круглом столе «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в БФУ им. И. Канта бывший посол РФ в Литве Александр Удальцов, занимающий в настоящее время пост исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
«“Передовиками” в этом плане [наступлений на права человека] являются государства Балтийского региона: Латвия, Литва, Эстония, где власть, я бы сказал, с остервенением занялась выдавливанием всего русского, всего русскоязычного, всего русскомыслящего, — заметил Удальцов. — Исходя из этого, необходимость усиления борьбы за права и интересы российских соотечественников в этом регионе совершенно очевидна». По словам исполнительного директора Фонда, на данный момент нет оснований ожидать, что ситуация в этой сфере в обозримом будущем будет улучшаться.
В частности, отмечается нарастание дискриминации соотечественников, прежде всего по национальному языку, религиозному признаку и гражданской принадлежности. Это проявляется в различных формах преследования активистов, воспрепятствовании деятельности русскоязычных общественных организаций, закрытии пророссийских СМИ, ограничении доступа соотечественников к справедливому и объективному рассмотрению дел в суде. Кроме того, добавил Удальцов, сохраняется массовое безгражданство в Латвии, ограничивается получение образования на русском языке, сужается сфера его применения, намеренно искажаются ключевые события новейшей истории.
«Участились случаи ареста российских граждан в третьих странах: Италии, Португалии, Франции по запросу США для их дальнейшей передачи в руки американского правосудия», — заметил исполнительный директор Фонда. Он также обратил внимание, что за рубежом начали преследовать адвокатов, которые защищают россиян. Это происходит под предлогом того, что деньги на эти цели выделяет Фонд, который находится под санкциями ЕС. Так, в настоящее время преследуют адвоката, который защищал в Литве калининградца Юрия Меля.
Что касается филиала Фонда в Калининграде, то, по словам Удальцова, он будет заниматься консультационной работой, проводить выставки, конференции, заниматься информационно-издательской деятельностью, быть местом встреч для соотечественников. «Фонд превратился сегодня в востребованный или, соответственно, влиятельный и эффективный инструмент борьбы с русофобией, дискриминацией и преследованием людей», — сказал он.
Филиал Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, начал работу в Калининградской области в конце июня.