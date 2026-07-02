Удальцов: государства Балтии с остервенением занимаются выдавливанием всего русского

«“Передовиками” в этом плане [наступлений на права человека] являются государства Балтийского региона: Латвия, Литва, Эстония, где власть, я бы сказал, с остервенением занялась выдавливанием всего русского, всего русскоязычного, всего русскомыслящего, — заметил Удальцов. — Исходя из этого, необходимость усиления борьбы за права и интересы российских соотечественников в этом регионе совершенно очевидна». По словам исполнительного директора Фонда, на данный момент нет оснований ожидать, что ситуация в этой сфере в обозримом будущем будет улучшаться.