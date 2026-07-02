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«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Заксобрания Нижегородской области

Список был сформирован по итогам предварительного голосования.

Источник: Время

Кандидатов для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Нижегородской области VIII созыва выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия» в ходе очередной конференции 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам первого заместителя губернатора Нижегородской области и первого заместителя секретаря реготделения «Единой России» Андрея Гнеушева, список кандидатов сформирован по итогам праймериз.

«Именно нижегородцы определили кандидатов. Ключевой задачей для нас сейчас является формирование предвыборной программы партии», — отметил Андрей Гнеушев.

На конференции представили пятерку лидеров списка. Возглавил ее губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин. Вместе с ним в общерегиональный список вошли председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, сенатор РФ Ольга Щетинина, Герой Труда России, главврач больницы № 29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская, глава г. о. г. Арзамас Александр Щелоков.

Кроме того, сформированы 25 региональных групп областного списка кандидатов из 75 человек и утверждены кандидатуры по одномандатным округам.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, руководитель Приволжского координационного совета партии Роман Любарский сказал, что в этом году «Единая Россия» идет на выборы обновленным составом.

«Предварительное голосование позволило отобрать самых достойных кандидатов», — подчеркнул он.

«Нас объединяет общая задача — продолжить реализацию стратегии развития Нижегородской области, отвечая на новые вызовы и выполняя задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным», — заявила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Евгений Люлин также обратил внимание на то, что кандидаты от «Единой России» прошли серьезный предварительный отбор. Он напомнил, что из 50 мест в новом составе парламента половина будет распределена в одномандатных округах, еще 25 — между партиями по пропорциональной системе.

Политолог, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов считает, что на предстоящих выборах партия сделает ставку на командную работу.

Выборы депутатов Госдумы РФ и Заксобрания Нижегородской области состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года.

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