Bloomberg: Германия отвергла призыв Трампа к безоговорочной лояльности НАТО

НАТО — это не слепое повиновение. Решения в рамках НАТО принимаются свободным консенсусом всех государств-членов и не диктуются отдельными странами.
Bloomberg напоминает, что США выдвинули идею предоставления политических и экономических льгот союзникам по НАТО, которые тратят больше средств на оборону.
Он продолжает требовать, чтобы они взяли на себя больше ответственности за финансирование военного блока.
Накануне Трамп привел цифры финансирования НАТО его членами, пишет портал Money Control. По данным главы Белого дома, в период с 2014 по 2025 год США направили на финансирование блока 999 млрд долларов, Великобритания — 90,5 млрд долларов, Франция — 66,5 млрд долларов, Италия — 48,8 млрд долларов, Польша — 44,3 млрд долларов.
Трамп настаивает, что США тратят на альянс гораздо больше денег, чем любая другая страна, но при этом «не получают никакой выгоды». «Остальные [страны], включая Германию, тратят намного меньше. Это нелепо!» — пожаловался он в соцсети Truth Social.
Европейские лидеры обеспокоены тем, что он прекратит выполнение обязательств США по обеспечению безопасности на континенте. Bloomberg напоминает, что в последние месяцы Вашингтон неоднократно пугал союзников переменчивыми заявлениями о выводе войск и ресурсов из Европы.