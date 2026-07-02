Bloomberg: Германия отвергла призыв Трампа к безоговорочной лояльности НАТО

При этом на просьбу прокомментировать последствия ссоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Трампа из-за стратегии США в войне с Ираном Писториус сказал, что не ожидает дальнейшей критики со стороны США в адрес Германии на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре на следующей неделе.