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Bloomberg: Германия отвергла призыв Трампа к безоговорочной лояльности НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против идеи президента США Дональда Трампа о том, что европейские союзники по НАТО должны быть безоговорочно лояльны Вашингтону.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

НАТО — это не слепое повиновение. Решения в рамках НАТО принимаются свободным консенсусом всех государств-членов и не диктуются отдельными странами.

Борис Писториус
министр обороны ФРГ

При этом на просьбу прокомментировать последствия ссоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Трампа из-за стратегии США в войне с Ираном Писториус сказал, что не ожидает дальнейшей критики со стороны США в адрес Германии на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре на следующей неделе.

Bloomberg напоминает, что США выдвинули идею предоставления политических и экономических льгот союзникам по НАТО, которые тратят больше средств на оборону.

По мнению агентства, это повышает перспективу создания «двухуровневого альянса». Кроме того, эта идея говорит о сохраняющейся напряженности внутри НАТО из-за стремления Трампа оказывать давление на европейских союзников.

Он продолжает требовать, чтобы они взяли на себя больше ответственности за финансирование военного блока.

Накануне Трамп привел цифры финансирования НАТО его членами, пишет портал Money Control. По данным главы Белого дома, в период с 2014 по 2025 год США направили на финансирование блока 999 млрд долларов, Великобритания — 90,5 млрд долларов, Франция — 66,5 млрд долларов, Италия — 48,8 млрд долларов, Польша — 44,3 млрд долларов.

Трамп настаивает, что США тратят на альянс гораздо больше денег, чем любая другая страна, но при этом «не получают никакой выгоды». «Остальные [страны], включая Германию, тратят намного меньше. Это нелепо!» — пожаловался он в соцсети Truth Social.

Европейские лидеры обеспокоены тем, что он прекратит выполнение обязательств США по обеспечению безопасности на континенте. Bloomberg напоминает, что в последние месяцы Вашингтон неоднократно пугал союзников переменчивыми заявлениями о выводе войск и ресурсов из Европы.

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