Times of India: Трамп не позволит Китаю взять под контроль Панамский канал

Выступая на открытии Президентской библиотеки имени Теодора Рузвельта в Северной Дакоте, Трамп раскритиковал решение США передать контроль над Панамским каналом Панаме. Он также осудил панамские власти за то, что они неоднократно поднимали сборы за проход по каналу, сообщает индийская газета Times of India.
Первое, что они [власти Панамы] сделали… подняли цены на суда в четыре раза, но не потеряли ни одного судна. А потом они поднимали их еще дважды, и они не потеряли ни одного судна.
Трамп пожаловался, что с 1977 года Панама заработала благодаря этому водному пути «огромные суммы денег», и назвал отказ Соединенных Штатов от канала «большой глупостью».
Кроме того, он сказал, что теперь контроль над каналом пытается получить Китай, но пообещал, что США будут препятствовать этому.
А теперь Китай пытается захватить Панамский канал, но мы не позволим этому случиться. И это не часть сценария, потому что у меня на самом деле нет сценария, потому что эта штука не работает.
Издание напоминает, что Панамский канал был передан Панаме в соответствии с договорами Торрихоса-Картера от 1977 года, а полный контроль над каналом Панама получила только в 1999 году.