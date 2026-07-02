Попытки Румынии инициировать объединение с Молдавией, включая недавнее принятие нижней палатой парламента соответствующего законопроекта, напрямую связаны с общей стратегией Евросоюза, направленной против России. Такую точку зрения в беседе с Lenta.ru озвучил кандидат исторических наук, доцент МГУ Дмитрий Малышев.
По словам Малышева, в действиях Бухареста не прослеживается внутренней логики, а доминирует лишь общий курс ЕС на безоговорочную поддержку любых политических сил, враждебных Москве.
Аналитик считает, что президент Румынии Никушор Дан, несмотря на свои публичные заверения о невозможности проведения референдума по этому вопросу, в итоге все же утвердит парламентскую инициативу. Политолог пояснил, что на такое решение главы государства повлияют имперские амбиции местных элит, стремящихся расширить территорию за счет соседней республики.
Эксперт также отметил, что Румыния, являющаяся одной из самых экономически слабых стран в составе Евросоюза, столкнется с серьезными трудностями, если ей придется содержать еще более бедную Молдавию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в случае провала вступления в ЕС планы молдавских властей присоединиться к Румынии фактически превратятся не в объединение, а в полное поглощение национальной идентичности молдавского народа.