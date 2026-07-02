Европа толкает Румынию на поглощение Молдавии: зачем это нужно Брюсселю

Аналитик считает, что президент Румынии Никушор Дан, несмотря на свои публичные заверения о невозможности проведения референдума по этому вопросу, в итоге все же утвердит парламентскую инициативу. Политолог пояснил, что на такое решение главы государства повлияют имперские амбиции местных элит, стремящихся расширить территорию за счет соседней республики.