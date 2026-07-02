Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
«Если бы вовремя партнеры давали то, что обещали… Мы не будем дискутировать и распространять детали поставок. Я считаю, это большая проблема, связанная с партнерами», — приводит комментарий Зеленского украинское издание «Новости.LIVE».
Он назвал несправедливым, что Киев пытается найти деньги на противобаллистические ракеты, а потом еще должен делать все, чтобы Украине их передали.
В качестве примера Зеленский привел Норвегию, которая, по его словам, заявляла о готовности оплатить 200 ракет, но ни одна из них не пришла.
Он также пожаловался, что у Украины нет нужного количества ракет, чтобы сбивать российские.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.