Зеленский рассказал, с кем из американских переговорщиков общался Киев

Владимир Зеленский сказал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров регулярно беседует с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Беседы, по словам Зеленского, проводились 1 июля, 30 июня «и так далее». Он предположил, что американские переговорщики могут посетить Украину с визитом.
Других подробностей не приводится.
Заявления о возможности возвращения Уиткоффа и Кушнера к посреднической деятельности по вопросу украинского урегулирования стали звучать после частичного урегулирования ближневосточного конфликта.
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