В Самарской области формируют кадровый резерв на госслужбу

«Самара уже стала для нас родным городом, поэтому мы приняли решение остаться здесь жить и работать, — поделился Дмитрий. — У меня есть планы на научную деятельность. В перспективе хочу защитить кандидатскую диссертацию. При этом хочу развиваться не только как врач, но и как организатор здравоохранения. На встрече с профильным министром Андреем Евгеньевичем Орловым договорились, что буду проходить стажировку в организационном отделе в больнице им. В. Д. Середавина».