Дмитрий Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание комиссии по миграционной политике в стране. Соответствующее сообщение политик опубликовал в своем МАХ-канале.
«На заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам государственной миграционной политики обсудили вопросы, связанные с выявлением трудовых мигрантов и их работодателей, которые уклоняются от уплаты налогов», — говорится в сообщении.
Медведев отметил, что члены комиссии также рассмотрели вопрос создания системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрии в пунктах пропуска через госграницу РФ.
Политик указал, что важно распространить такой опыт на территорию всей страны, а также обеспечить учет и контроль нахождения в России несовершеннолетних иностранцев.
Как писал сайт KP.RU, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о расширении перечня оснований для депортации иностранных граждан, нарушающих законодательство РФ. По его словам, эти меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.
Ранее Дмитрий Медведев указал, что нахождение иностранных работников в России должно строго регулироваться трудовыми договорами и они должны немедленно покидал страну, когда задачи выполнены.