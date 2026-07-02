Пленные России и Украины получили более пяти тысяч посылок и четырех тысяч писем

Российские и украинские пленные получили более пяти тысяч посылок и свыше четырех тысяч писем в рамках сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста, сообщили 2 июля в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
Омбудсмен провела рабочую встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич, стороны договорились работать над сокращением сроков доставки корреспонденции и расширением возможностей гуманитарных передач. Также Лантратова и Сполярич заявили, что будут продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных, говорится в сообщении.
Также Яна Лантратова сообщила о выявлении с помощью МККК свыше 1,7 тыс. российских пленных на Украине, более тысячи из которых уже возвращены на родину. С начала года поступило более 29 тыс. обращений по розыску.