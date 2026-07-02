«Украинский национальный пантеон» хотят разместить в Киево-Печерской лавре

В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать «национальный пантеон», в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.