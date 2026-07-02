«Украинский национальный пантеон» хотят разместить в Киево-Печерской лавре

В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании «украинского национального пантеона». Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*. Рада этот законопроект поддержала. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать «национальный пантеон», в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
«Пантеон будет находиться в исторической части столицы, на территории Национального заповедника “Киево-Печерская лавра”. Решение о перезахоронении потребует согласия родственников умерших, общественного и экспертного обсуждения, а также утверждения через голосование Верховной Рады», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра стратегических коммуникаций.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* Запрещенные в России экстремистские организации.