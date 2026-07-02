Около половины австралийцев заявили, что работа порой доводит их до депрессии

Опрос, организованный в Пвстралии, показал, что 29 процентов работников хотя бы иногда испытывают чувство депрессии из-за своей работы, сообщает The Conversation.
Одной из главных причин оказались чрезмерные рабочие требования — постоянное давление и малое количество времени для выполнения поставленных задач. Исследование показало, что, перегружая сотрудников и требуя выполнения работы в условиях постоянного цейтнота, руководители могут существенно повышать риск развития депрессии.
Австралийские исследования также относят к факторам риска избыточную бюрократическую нагрузку, эмоционально тяжелую работу и конфликты в коллективе. Это означает, что вопросы психического здоровья напрямую связаны с качеством управления, особенно в условиях, когда темп работы постоянно ускоряется, а многозадачность становится нормой.
Ученые также заявили, что автономность сотрудников в таких вопросах как способы выполнения задач, последовательность их выполнения и выбор рабочих часов понижает риск депрессии.
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