Около половины австралийцев заявили, что работа порой доводит их до депрессии

Австралийские исследования также относят к факторам риска избыточную бюрократическую нагрузку, эмоционально тяжелую работу и конфликты в коллективе. Это означает, что вопросы психического здоровья напрямую связаны с качеством управления, особенно в условиях, когда темп работы постоянно ускоряется, а многозадачность становится нормой.