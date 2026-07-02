Владимир Путин поздравил калининградцев с 80-летием образования области

«Мы совсем недавно встречались и в рамках Совета безопасности на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области», — заметил Путин. Беспрозванных принимал участие в этом мероприятии. «Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности», — заверил Путин.