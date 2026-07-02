Владимир Путин поздравил калининградцев с 80-летием образования области

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Обсуждалась программа социально-экономического развития региона.
Беседа состоялась в преддверии 80-летия образования Калининградской области (отмечается 4 июля). Путин поздравил губернатора и всех калининградцев с юбилейной датой. «Благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям», — оценил он. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства, добавил президент.
Власти Калининградской области планируют к 2028 году вывести регион на бездотационный уровень.
«Мы совсем недавно встречались и в рамках Совета безопасности на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области», — заметил Путин. Беспрозванных принимал участие в этом мероприятии. «Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности», — заверил Путин.
Поблагодарив за поддержку, губернатор отметил, что Калининградская область сегодня — один из самых динамично развивающихся регионов. Позитивная динамика продолжается, область интересна для инвестиций — причем как внутренних, так и внешних, сказал он. Первый бюджет Калининградской области был составлен в 1946 году, и было отмечено низкое выполнение расходов при наличии большой суммы остатков бюджетных средств, рассказал Беспрозванных. «Тогда не успели освоить средства», — добавил он.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. «Бюджет Калининградской области консолидированный — более 180 миллиардов рублей, и мы видим полное его освоение», — сообщил докладчик. Причем дотации из федерального бюджета сокращаются. По итогам 2026 года планируется, что они составят около 1,8 миллиарда рублей. «В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — сообщил Беспрозванных.
В Балтийском федеральном университете им. И. Канта в Калининграде строится новый кампус «Кантиана» — по сути «город в городе». К концу года он будет готов. Фото: Александр Мелехов/ТАСС.
«Мы сокращаем государственный долг достаточно значительно в последние годы. Этому способствует программа социально-экономического развития Калининградской области, которая у нас в очень активной фазе работает с 2014 года», — отметил губернатор. По ней реализовано уже 415 миллиардов рублей, порядка 220 проектов. Эта программа позволяет развивать регион четко и системно по всем отраслям, подчеркнул Беспрозванных и попросил продлить ее до 2036 года. Путин с этим согласился.