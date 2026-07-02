Парламент Литвы выступил за отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия

В соответствии с законодательством Литвы конституция страны может быть изменена непосредственно парламентом. Для этого за такое решение должны проголосовать две трети парламентариев дважды с как минимум трехмесячным промежутком между голосованиями. Именно так отменить 137-ю статью предлагает и сам президент страны. Тем не менее, по его словам, представители оппозиционной популистской партии «Заря Немана» требуют проведения по этому поводу референдума.