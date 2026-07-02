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Россия направила ноту шведскому МИД из-за атаки дрона на российскую дипмиссию

Россия направила ноту Министерству иностранных дел (МИД) Швеции в связи с очередной атакой беспилотников на российское посольство в стране. Москва рассчитывает на своевременное информирование о результатах расследования от шведских властей. Об этом в четверг, 2 июля, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Россия направила ноту Министерству иностранных дел (МИД) Швеции в связи с очередной атакой беспилотников на российское посольство в стране. Москва рассчитывает на своевременное информирование о результатах расследования от шведских властей. Об этом в четверг, 2 июля, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Он уточнил, что дрон был с небольшой дальностью полета и его запустили из Стокгольма.

— Полиция приехала по нашему вызову, осмотрела место происшествия, забрала остатки контейнера с краской и самого дрона. Ну и будет проводить расследование. Мы, соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования, — подчеркнул дипломат в беседе с информационной службой «Вести».

В ночь с 1 на 2 июля два беспилотника атаковали территорию посольства России в Швеции: один из них сбросил контейнер с красной краской, а второй, с закрепленным имитатором взрывного устройства, упал вблизи здания. Представители дипмиссии назвали случившееся попыткой запугивания и обратили внимание на систематический характер таких инцидентов.

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