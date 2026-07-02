Россия направила ноту шведскому МИД из-за атаки дрона на российскую дипмиссию

— Полиция приехала по нашему вызову, осмотрела место происшествия, забрала остатки контейнера с краской и самого дрона. Ну и будет проводить расследование. Мы, соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, точнее сказать, требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования, — подчеркнул дипломат в беседе с информационной службой «Вести».