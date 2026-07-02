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Россия направила ноту Швеции из-за атаки БПЛА на посольство в Стокгольме

Дипломаты РФ потребовали от шведских властей принять меры после инцидента в Стокгольме.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация направила ноту шведскому Министерству иностранных дел в связи с очередной атакой беспилотника на российское посольство в Стокгольме, сообщил посол РФ.

Москва надеется, что шведские власти своевременно проинформируют о результатах расследования атаки БПЛА на посольство РФ, заявил «Вестям» посол в Стокгольме Сергей Беляев.

«Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», — прокомментировал российский посол.

Отметим, что российская дипломатическая миссия в Швеции подверглась новой атаке БПЛА в ночь на 2 июля. Один из дронов упал на территории посольства, на его корпусе обнаружили имитацию взрывного устройства. С мая 2024 года по сентябрь 2025 года зафиксировано более 20 таких инцидентов, включая атаки на торгпредство, а также жилой комплекс для дипломатов.

Ранее посольство России в Швеции заявило о полной ответственности шведских властей за продолжающиеся атаки БПЛА на дипмиссию.

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