Жителя российского субъекта приговорили к 14 годам колонии колонии за госизмену

Житель Тверской области был осужден за совершение государственной измены, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Обвиняемый, проживающий в Верхневолжье, посредством иностранного мессенджера переписывался с представителем спецслужб Украины, говорится в пресс-релизе. Он осуществил сбор и передачу сведений, которые могли быть использованы против ВС РФ.
Дело было возбуждено по т. 275 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение государственной измены.
Фигуранта решением суда приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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